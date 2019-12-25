Глава РФ оценил слова Бориса Джонсона о боевых действиях.

Российский президент Владимир Путин вспомнил политику Тэтчер, комментируя слова о "женщине, которая не начала бы войну". Речь идет о чиновнице, которая занимала государственный пост в Британии с 1979 по 1990 года. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая перед журналистами в Ашхабаде. Политик ответил на реплику британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он напомнил об исторических событиях в связи с текущей обстановкой. Ранее Тэтчер приняла решение начать боевые действия против Аргентины за Фолклендские острова.

Я сейчас не буду говорить "если бы, что бы было"....Вот, женщина приняла решение о начале военных действий. Владимир Путин, президент России

Лидер страны обратил внимание прессы на расстояние между Великобританией и спорными островами. По мнению Владимира Путина, в вопросе контроля территорий у Лондона проявились имперские амбиции и желание получить определенный статус. Глава РФ назвал не очень корректной отсылку Джонсона о том, что происходит на сегодняшний день.

Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью СВО на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru