Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров

Российский президент Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда России конфискованных денежных средств и имущества коррупционеров. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Бюджет ПФР формируется за счет конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.
текст указа президента РФ
Напомним, что согласно действующему российскому законодательству, бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов, а также средств из федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений.
В ПФР предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов.
Фото: Kremlin.ru
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