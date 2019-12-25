Путин одобрил закон о зачислении в бюджет ПФР конфискованных средств коррупционеров

Глава РФ рассказал об изменениях в формировании бюджета ПФР.

Российский президент Владимир Путин одобрил закон о зачислении в бюджет Пенсионного фонда России конфискованных денежных средств и имущества коррупционеров. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Бюджет ПФР формируется за счет конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений. текст указа президента РФ

Напомним, что согласно действующему российскому законодательству, бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов, а также средств из федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций, средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений.

В ПФР предупредили о задержках с выплатой пенсий в случае неполного пакета документов.

Фото: Kremlin.ru