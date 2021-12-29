Путин оценил проект постановления Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Глава РФ объяснил, почему депутаты приняли проект по Донбассу.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал проект постановления Госдумы о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик Донбасса. Во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем глава РФ уточнил, что депутаты из нижней палаты парламента РФ очень тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям юго-востока Украины.

И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил, что относительно частичного вывода боевых подразделений из районов военных учений, ему прокомментировать нечего. Путин добавил, что властями принято решение о частичном отводе сил, а миссия реализуется благодаря исполнительным органам власти, в том числе и военно-политическому руководству РФ.

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Фото и видео: Kremlin.ru

