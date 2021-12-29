Лавров: Россия опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по безопасности

Глава МИД РФ заявил о том, что ответ Западу от Москвы уже готов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. В МИД РФ подчеркнули, что стране нечего стесняться своих инициатив. Об этом чиновник рассказал журналистам во время брифинга по результатам переговоров с польским коллегой в Москве Збигневом Рау.

Насчет опубликования, сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Днем ранее президент России Владимир Путин обсудил с Сергеем Лавровым реакцию США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных и юридически закрепленных гарантий по стратегической безопасности. Министр ответил на вопрос главы РФ о том, существует ли вероятность между сторонами договориться. Лавров видит такую возможность, так как "шанс есть всегда". Официальный ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя готов.Документ сформулирован на десяти страницах.

Лавров: вывод войск в места дислокации не зависит от истерии Запада.

Фото и видео: МИД России

