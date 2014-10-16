Глава РФ рассказал об успехах в сотрудничестве с Минском.

Российский президент Владимир Путин оценил надежность Белоруссии. Об этом глава государства сообщил коллеге Александру Лукашенко во время их встречи в Константиновском дворце в Петербурге. Политик отметил, что Минск несмотря на ограничения со стороны Запада продолжает обслуживать все имеющиеся кредиты и сокращать внешний государственный долг.

В России считают Белоруссию надежным партнером. Товарооборот между двумя государствами регулярно увеличивается в объемах. В текущем году рост зафиксирован на уровне 37%. Также республика смогла на 2,5% уменьшить внешний долг. Ранее Лукашенко заявил Путину, что будет выполнять имеющиеся обязательства "чего бы это ему ни стоило".

Напомним, что Лукашенко и Путин поднимают вопросы, качающееся развития и сотрудничества стран в нескольких сферах, а также международную проблематику.

Лукашенко заявил об угрозе "индивидуального террора".

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА