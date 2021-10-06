Глава РФ рассказал о превышении показателей по контракту с Киевом.

Российский президент Владимир Путин оценил масштабы транзита газа через Украину. По мнению главы государства, можно сказать с уверенностью о том, что в текущем году РФ превысит свои контрактные обязательства по прокачке голубого топлива через газотранспортную систему Киева. Такими сведениями политик поделился с коллегами на правительственном совещании по развитию энергетики.

И за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки более чем на 8%. Увеличивать больше для Газпрома - экономически невыгодно, потому что это дороже, прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 миллиарда долларов в год. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ уточнил, что сейчас чиновники наблюдают за спекуляциями по теме поставок российского газа через Украину. РФ связана контрактными обязательствами с Киевом - по поставкам ежегодно 40 млрд кубометров газа.

Путин указал на возможный потенциал приливной энергетики.

Фото и видео: Kremlin.ru