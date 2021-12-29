Путин обсудил с Макроном российские предложения по гарантиям безопасности

Лидеры России и Франции провели телефонный разговор.

Российский президент Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление журналистам сделали представители пресс-службы Кремля. Чиновники объяснили, что главы государств общались по телефону. Лидер РФ уведомил Париж о том, что Москва внимательно изучит ответы Запада, а затем определится со следующими шагами.

В сообщении президентской администрации обратили внимание на то, что в ходе телефонных переговоров с Макроном Владимир Путин указал на тот факт, что Вашингтон и НАТО не учли в документе принципиальные озабоченности России. Речь идет о нерасширении Североатлантического военного альянса на Восточный фланг Европы, отказ Запада от размещения ударных боевых систем вооружений около российских государственных границ. Также Москва рассчитывает на возвращение военного потенциала и инфраструктуры НАТО в европейском регионе по состоянию на позиции 1997 года. Именно тогда сторонами был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.

Пентагон: РФ может захватить города в случае вторжения на Украину.

Фото: Kremlin.ru

