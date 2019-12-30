Он планирует поднять эту тему в ходе послания к Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин обеспокоился снижением реальных доходов россиян. Об этом пишет ТАСС.

Он планирует поднять эту тему во время послания к Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. В частности, российский лидер намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением бедности в стране и снижением числа людей, которые вынуждены жить на доходы на уровне минимальной оплаты труда. Другие подробности послания пока не раскрываются.

В конце декабря была названа дата послания президента к Федеральному собранию. В 2019 году оно было зачитано в феврале, в 2018 году – в марте. Тогда президент России представил новейшее оружие страны. В частности, речь идет о стратегическом ракетном комплексе "Сармат", подводном беспилотнике и авиационном ракетном комплексе "Кинжал".

Ранее мы писали, что в 2017 году Трамп пропустил звонок Путина.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1