Путин объявил 2019 год Годом Даниила Гранина

2019 год станет Годом петербургского писателя Даниила Гранина.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в следующем году 100-летнего юбилея петербургского писателя Даниила Гранина. Об этом сообщил президент Российского Книжного Союза Сергей Степашин на открытии книжного салона - 2018.

Напомним, Даниил Гранин скончался в июле 2017 года в Санкт-Петербурге, в возрасте 98 лет.

Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны неоднократно получал награды и премии за свои произведения.

В 2017 году президент России Владимир Путин вручил Гранину государственную премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Кроме того, Путин отметил талант писателя, а также его огромный вклад в моральное воспитание нескольких поколений.

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Фото: Piter.tv