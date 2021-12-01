Глава РФ рассказал, какой хочет видеть работу иностранных дипломатов в РФ.

Российский президент Владимир Путин о пандемии: когда-то должны ее победить. Такое заявление политик сделал на торжественном мероприятии в Кремле, посвященному вопросу принятия верительных грамот от иностранных послов. Глава государства рассчитывает на то, что жизнь вернется в прежнее русло.

Когда-нибудь эта зараза должна нас оставить. Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок, путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с ее многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ рассказал дипломатам из 20 стран о том, что рассчитывает на то, что пребывание в стране и профессиональная деятельность будет связана с интересными встречами, контактами и событиями. Путин призвал дипломатов противостоять внешним вызовам и угрозам сообща, так как только этим способом можно справиться с пандемией.

Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток.

Фото и видео: kremlin.ru