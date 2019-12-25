Путин: РФ может подать заявку на проведение Олимпиады

Перспективной площадкой политик назвал Владивосток.

Российский президент Владимир Путин не исключил, что страна может подать заявку на проведение Олимпиады. Об этом глава государства порассуждал в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. Политик не исключил, что международные Игры будут организовываться на Дальнем Востоке. Однако пока что говорить об этом преждевременно, так как следует сначала соблюсти определенные условия.

Все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр. Но мы всегда поддерживали , и надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примеси политического характера. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны объяснил, что одной из перспективных спортивных площадок под проведение Олимпиады является Владивосток. Россия думает о подаче заявки на проведение турнира в 2036 году. Прежде всего президент поручил "все просчитать".

Путину жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму.

Фото и видео: Восточный экономический форум