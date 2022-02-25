Путин назвал вынужденной мерой военную операцию на Донбассе

Глава РФ считает, что России не оставили выбора из-за рисков по безопасности.

Российский президент Владимир Путин назвал вынужденной мерой проведение специальной военной операции на Донбассе. По словам главы государства, Москва просто не могла поступить иначе. Такими сведениями политик поделился с отечественными деловыми кругами во время рабочей встречи в Кремле. По мнению лидера страны, Запад создал такие риски в сфере национальной безопасности, что другими средствами отреагировать на них было невозможно.

Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, - вынужденная мера…Все попытки - по нулям. По нулям. Откровенно говоря, честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ уточнил, что непонятно, как в дальнейшем бы существовало государство, если бы утром 24 февраля не было бы объявлено о необходимости начать военную операцию на территории Донбасса. Ранее политик упоминал о том, что среди планов Москвы нет оккупации украинских территорий.

Путин: Россия остается частью мировой экономики.

Фото и видео: Kremlin.ru

