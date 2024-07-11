Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким

Президент РФ Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране рекордно низким. Об этом он заявил на встрече с кабмином.
По словам главы государства, в прошлом году в России было 73,4 млн человек, у которых есть работа. Он подчеркнул, что в нынешнем году показатель увеличился до 74,1 млн работающих.
Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поблагодарил Моди за внимание к решению украинского кризиса.
Видео: kremlin.ru
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