Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким

По его словам, показатель безработицы в нынешнем году составил 2,6%.

Президент РФ Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране рекордно низким. Об этом он заявил на встрече с кабмином.

По словам главы государства, в прошлом году в России было 73,4 млн человек, у которых есть работа. Он подчеркнул, что в нынешнем году показатель увеличился до 74,1 млн работающих.

Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поблагодарил Моди за внимание к решению украинского кризиса.

Видео: kremlin.ru