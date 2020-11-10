Глава РФ рассказал об отсутствии боев в городе.

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию в Мариуполе сложной и "трагической". Такое заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Кремле. При этом политик подчеркнул гостю, что в настоящее время никаких боевых действий в регионе не ведется, так как был приказ об их прекращении.

Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны Владимир Путин напомнил Гутерришу о том, что мариупольский металлургический завод "Азовсталь" полностью изолирован. На нем также боевые действия не ведутся. Ранее политик отдал приказ главе Минобороны РФ отменить штурм территории предприятия.

Путин: признание ДНР и ЛНР было необходимо для прекращения геноцида.

Фото и видео: Kremlin.ru