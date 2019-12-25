Глава РФ объяснил, что вину всегда следует рассматривать индивидуально.

Российский президент Владимир Путин назвал решение CAS (Спортивного арбитражного суда) запретить России национальную символику на Олимпиаде политическим. Об этом глава государства объяснил представителям башкирского завода по изготовлению сухих строительных смесей "Цемикс" от группы компаний ."Ласселсбергер". Политик напомнил, что отечественные атлеты не могут принимать участие в международном соревновании под свой гимн и флаг. В Токио россиянам приходится выступать под музыку классика Петра Чайковского. Для них выбран фрагмент из первого концерта музыканта.

Решение все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Когда мы говорим о допинге, то всегда - такова была до сих пор мировая практика, - имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуально. Владимир Путин, президент РФ

Президент РФ объяснил, что все страны сталкиваются с допинговыми ароблемами. Он привел в пример скандалы в велоспорте, в гостиницах для спортсменов.

Красильников и Стояновский завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу.