Президент РФ Владимир Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС. Об этом он заявил в ходе Х Парламентского форума БРИКС.
По словам главы государства, тема нынешнего форума исключительно важна, так как она затрагивает роль парламентов в укреплении многосторонности для глобального развития и безопасности. Он подчеркнул, что открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии БРИКС
Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что при планировании соревнований нужно учитывать международный календарь.
Видео: kremlin.ru
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