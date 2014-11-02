По словам главы государства, тема нынешнего форума исключительно важна.

Президент РФ Владимир Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС. Об этом он заявил в ходе Х Парламентского форума БРИКС.

По словам главы государства, тема нынешнего форума исключительно важна, так как она затрагивает роль парламентов в укреплении многосторонности для глобального развития и безопасности. Он подчеркнул, что открытые дискуссии и прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии БРИКС

Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что при планировании соревнований нужно учитывать международный календарь.

Видео: kremlin.ru