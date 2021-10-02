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Путин: при планировании соревнований нужно учитывать международный календарь

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Он назвал прошедшие в Казани Игры БРИКС хорошим опытом.

При планировании соревнований нужно учитывать международный календарь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства поручил министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву планировать будущие масштабные соревнования в стране так, чтобы они не пересекались с другими международными событиями. Он назвал прошедшие в Казани Игры БРИКС хорошим опытом.

Ранее Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, спорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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