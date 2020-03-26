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Сегодня, 14:22
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matveyvn
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Путин назвал две беды России в нынешних условиях

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Он сказал бизнесменам, что они "люди неглупые" и сами знакомятся с информацией в интернете и федеральных СМИ.

Президент России Владимир Путин назвал две беды России в нынешних условиях. Это обрушение цен на нефть и коронавирус.

Таким мнением глава государства поделился на встрече с предпринимателями, о чём в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Фактически обрушился рынок нефти, а за ним и рынок других энергоресурсов, - сказал президент.

И добавил, что ещё "и вирус этот прилетел". Сам Путин оценивать ситуацию не стал, сказав бизнесменам, что они "люди неглупые" и сами знакомятся с информацией в интернете и федеральных СМИ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина.

Теги: бизнес, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:47

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

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Аноним
Сегодня 14:59

2 беды  воры в правительстве и жадность бизнеса

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