Он сказал бизнесменам, что они "люди неглупые" и сами знакомятся с информацией в интернете и федеральных СМИ.

Президент России Владимир Путин назвал две беды России в нынешних условиях. Это обрушение цен на нефть и коронавирус.

Таким мнением глава государства поделился на встрече с предпринимателями, о чём в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов.

Фактически обрушился рынок нефти, а за ним и рынок других энергоресурсов, - сказал президент.

И добавил, что ещё "и вирус этот прилетел". Сам Путин оценивать ситуацию не стал, сказав бизнесменам, что они "люди неглупые" и сами знакомятся с информацией в интернете и федеральных СМИ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина.