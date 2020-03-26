Президент России Владимир Путин назвал две беды России в нынешних условиях. Это обрушение цен на нефть и коронавирус.
Таким мнением глава государства поделился на встрече с предпринимателями, о чём в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Смирнов.
Фактически обрушился рынок нефти, а за ним и рынок других энергоресурсов, - сказал президент.
И добавил, что ещё "и вирус этот прилетел". Сам Путин оценивать ситуацию не стал, сказав бизнесменам, что они "люди неглупые" и сами знакомятся с информацией в интернете и федеральных СМИ.
Ранее сообщалось, что правительство РФ 26 марта примет решения по поручениям Путина.
Обсуждение ( 1 )
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2 беды воры в правительстве и жадность бизнеса