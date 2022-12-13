Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины

Глава РФ рассказал о том, что украинцы стали заложниками действующей в стране власти.

Россия не воюет с народом Украины, так как украинские граждане стами стали заложниками у киевского режима. Соответствующее мнение в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания сделал российский президент Владимир Путин. Он выступил перед депутатами и сенаторами в московском Гостином дворе.

Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Владимир Путин, президент РФ

Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию