Путин напомнил, что Россия не воюет с народом Украины

Россия не воюет с народом Украины, так как украинские граждане стами стали заложниками у киевского режима. Соответствующее мнение в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания сделал российский президент Владимир Путин. Он выступил перед депутатами и сенаторами в московском Гостином дворе.
Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле.
Владимир Путин, президент РФ
Россия отстаивает не только свои интересы, заявил Путин.
Фото и видео: Послание к Федеральному собранию
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