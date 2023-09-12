Путин: кто бы ни победил на выборах в США, ничего не изменится

Глава России оценил внешнюю политику Вашингтона по отношению к Москве.

При любом исходе президентских выборов на территории Америки не стоит ожидать существенных изменений политики Белого дома по отношению к России. Соответствующее мнение российский президент Владимир Путин сделал в рамках выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава государства уточнил, что Дональд Трамп обещал решить украинский кризис всего за несколько дней. Это обещание радует Москву. Однако лидер страны назвал "полной чушью" обвинения против экс-главы США в связях с Россией, поскольку именно Трамп ввел больше всего санкций против Москвы.

А что нам об этом думать? Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Владимир Путин, президент РФ

По словам Владимира Путина, действующие власти в Вашингтоне настроили американское общество в антироссийском ключе.

Путин заверил, что никакой деприватизации в России не будет.

Фото и видео: Восточный экономический форум