Путин заверил, что никакой деприватизации в России не будет

Глава России рассказал о ситуации с бизнес-индустрией страны.

Российский президент Владимир Путин заверил, что "кошмарить" бизнес на территории страны никто не будет, но все участники рынка должны соблюдать российские законы. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал глава государства Владимир Путин. Политик заметил, что важно исполнять все отечественные законы, но при этом никто не будет преследовать граждан из-за одного лишь факта того, что они занимаются предпринимательством.

А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счетная палата - все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что работа Чубайса в "Роснано" не удалась, "он удрал".

Фото и видео: Восточный экономический форум