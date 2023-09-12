  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:59
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заверил, что никакой деприватизации в России не будет

0 0

Глава России рассказал о ситуации с бизнес-индустрией страны.

Российский президент Владимир Путин заверил, что "кошмарить" бизнес на территории страны никто не будет, но все участники рынка должны соблюдать российские законы. Соответствующее заявление в ходе выступления на встрече с модераторами, проводимой на полях Восточного экономического форума в городе Владивосток сделал глава государства Владимир Путин. Политик заметил, что важно исполнять все отечественные законы, но при этом никто не будет преследовать граждан из-за одного лишь факта того, что они занимаются предпринимательством.

А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счетная палата - все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что работа Чубайса в "Роснано" не удалась, "он удрал".

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: владимир путин, вэф, деприватизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии