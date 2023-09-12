Путин заявил, что работа Чубайса в "Роснано" не удалась, "он удрал"

Президент России оценил работу экс-главы компании.

Отъезд из России бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, может быть связан с расследованием ситуации в "Роснано", в капитале которой выявлена "финансовая дыра". Соответствующее заявление в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума сделал глава государства Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии во Владивостоке. По мнению политика, Чубайс зачем-то прячется и удар из страны.

Может быть связано с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. Может быть он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно я, честно говоря, не понимаю. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа.

Фото и видео: Восточный экономический форум