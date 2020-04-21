Путин: контроль за безопасностью важных объектов усилен после теракта на Крымском мосту

Глава РФ рассказал о том, что задача направлена на выполнение спецслужбам.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что контроль за безопасностью критически важных инфраструктурных объектов усилен после теракта, произошедшего на Крымском мосту. Об этом глава государства рассказал журналистам в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной итогам проведенного в Астане саммита лидеров СНГ. Политик пояснил, что задача возложена на плечи профильных силовых спецслужб.

…И на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия, и на объектах энергетики, причем разного уровня, разного класса, и на транспортных объектах. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России подчеркнул перед СМИ, что рассчитывает на эффективную работу в данном направлении. Владимир Путин рассказал, что несмотря на большие размеры и территории государства, до сих пор властям удавалось эту безопасность обеспечивать.

Путин: взрывчатку на Крымский мост, скорее всего, переправили морем.

Фото и видео: Kremlin.ru