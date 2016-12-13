Путин: контрнаступление началось, но ВСУ ничего не добились

Глава России рассказал о потерях ВСУ в зоне СВО.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне проведения российской специальной операции началось, о чем говорит использование киевский режимом собственных стратегических резервов. Такое заявление в ходе общения с журналистами сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства уточнил, что в рядах личного состава армии ВСУ за последние дни фиксируются значительные потери, которые превышают "классический" показатель. Политик добавил, что ни на одном направлении работы противни ку не удалось добиться поставленных их командованием задач. Он отметил героизм и мужество бойцов из РФ, а также правильную организацию и управление войсками, оценил высокую эффективность отечественных видов вооружений.

Что касается захлебнулось или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. Владимир Путин, президент России

Лидер РФ добавил, что обычно при наступательных операциях потери примерно три к одному. Однако в данном случае речь идет о других значениях. Политик пояснил, что не хочет на текущий момент приводить точные цифры, но признал,что "они впечатляют".

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Фото и видео: Kremlin.ru