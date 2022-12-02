Путин: экономические отношения России и Белоруссии развиваются "необычно хорошо"

Глава России заявил белорусскому лидеру, что им есть, о чем поговорить.

Качество и структура экономических отношений между Москвой и Минском меняются в нужную сторону. Соответствующее заявление в ходе общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко на неформальной встрече сделал российский президент Владимир Путин. Политик заметил, что позитивные процессы также фиксируются в сфере национальной безопасности.

Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо - развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ добавил, что Белоруссии и России следует рассчитывать только на себя и не надеяться на отмену западного санкционного давления. Он призвал ориентироваться только на собственные силы и Союзное государство.

Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля.

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