Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля

Глава РФ встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля 2023 года завершится подготовка сооружений для его хранения. Соответствующее заявление в ходе неформальной встречи с главой соседнего государства Александром Лукашенко сделал российский президент Владимир Путин.

Все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Владимир Путин, президент РФ

Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru