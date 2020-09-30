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Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации

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Подписанные открытки передадут вместе с гуманитарным грузом.

Президент России Владимир Путин подписал открытки с рисунками детей из Орловской области для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Подписанные открытки передадут военнослужащим вместе с гуманитарным грузом. Путин отметил, что "на таких ребятах держится вся страна".

Ранее Путин назвал недопустимым навязывание странами шаблонов в сфере образования.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool

Теги: владимир путин, орловская область, открытки, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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