Путин подписал открытки с рисунками орловских детей для бойцов спецоперации

Подписанные открытки передадут вместе с гуманитарным грузом.

Президент России Владимир Путин подписал открытки с рисунками детей из Орловской области для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Подписанные открытки передадут военнослужащим вместе с гуманитарным грузом. Путин отметил, что "на таких ребятах держится вся страна".

Ранее Путин назвал недопустимым навязывание странами шаблонов в сфере образования.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool