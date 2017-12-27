Эксперт назвал условия дальнейшего снижения ипотечных ставок в России

В России и дальше будет снижаться средняя ипотечная ставка. Однако для этого должны совпасть несколько условий.

Эксперт прокомментировал слова Владимира Путина на Уфимском машиностроительном заводе о дальнейшем снижении ипотечных ставок. В интервью ФБА "Экономика сегодня" аналитик Ирина Радченко подтвердила высокие шансы такого развития событий. Однако это невозможно без определенных внешних условий.

Так, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко напомнила о необходимости государства удерживать инфляцию. Кроме того, необходимо пересмотреть отношения с внешними инвесторами, многих из которых в российской экономике привлекает именно высокая ключавая ставка. А без ее снижения падение ипотечных ставок просто невозможно. Не стоит забывать и о ценах на нефть.