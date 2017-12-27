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Эксперт назвал условия дальнейшего снижения ипотечных ставок в России
Сегодня, 11:54
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Butenko
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Эксперт назвал условия дальнейшего снижения ипотечных ставок в России

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В России и дальше будет снижаться средняя ипотечная ставка. Однако для этого должны совпасть несколько условий.

Эксперт прокомментировал слова Владимира Путина на Уфимском машиностроительном заводе о дальнейшем снижении ипотечных ставок. В интервью ФБА "Экономика сегодня" аналитик Ирина Радченко подтвердила высокие шансы такого развития событий. Однако это невозможно без определенных внешних условий. 
 
Так, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко напомнила о необходимости государства удерживать инфляцию. Кроме того, необходимо пересмотреть отношения с внешними инвесторами, многих из которых в российской экономике привлекает именно высокая ключавая ставка. А без ее снижения падение ипотечных ставок просто невозможно. Не стоит забывать и о ценах на нефть.
 
Если цены сохранятся на нынешнем высоком уровне, тогда все отлично и мы сможем выполнить все бюджетные обязательства. В случае падения цен вряд ли уровень инфляции останется низким, соответственно, и рыночные ставки также изменятся. Есть еще один "черный лебедь", который, не исключено, повлияет на общую ситуацию - новые антироссийские санкции. Впрочем, какими они будут и как именно они скажутся на экономике, пока сказать сложно.
 
Ирина Радченко, Международная академия ипотеки и недвижимости
 
Теги: владимир путин , ипотечная ставка , новости россии , новости экономики , ставка центробанка
Категории: Новости России

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