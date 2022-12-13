Путин: инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов

Он также отметил, что ранее говорил о снижении инфляции до 5% в первом квартале года.

Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, падение инфляции может произойти во втором квартале 2023 год. Он также отметил, что ранее говорил о снижении инфляции до 5% в первом квартале года.

И это принципиально важно и для реальных доходов граждан и для экономики в целом", - сказал Путин. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат.

Видео: kremlin.ru