Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 15 декабря

Что именно обсудят лидеры пока не уточняется. Последние переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 28 июня.

Председатель КНР Си Цзиньпин запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Видеоконференция состоится 15 декабря. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

О чем именно будут беседовать лидеры пока не уточняется. Предыдущая встреча Путина и Си Цзиньпина также прошла в онлайн-формате. Их переговоры были приурочены к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Напомним, что российский президент считает председателя КНР своим другом. По его мнению, двустороннее взаимодействие идет на пользу народу Китая и России. Кроме того, за счет этого создается устойчивость в международных делах.

Ранее Дмитрий Песков посчитал, что переговоры Путина с Байденом не принесли хороших новостей.

Фото: 中文国际