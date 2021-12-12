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Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Байденом не принесли хороших новостей

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По мнению политика, ситуация очень серьезная и требует внимания.

Дмитрий Песков считает, что переговоры Владимира Путина с Джо Байденом не принесли поводов для радости. Об этом сообщили на портале РИА Новости. 

Пресс-секретарь президента России отметил, что ситуация показалась ему серьезной. Он уверен, что на требует внимания. Переговоры проходили в достаточно холодном тоне, несмотря на дружеские отношения лидеров государств.

Президенты РФ и США обсудили обстановку вокруг Украины. Путин заявил, что обсуждаемое государство не выполнило минские соглашения. Он еще раз напомнил, что информация о подготовке вооруженного нападения со стороны России является фейком.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Байден пообещал финансово изолировать Россию в случае нападения на Украину.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ

 

Теги: байден, вторжение в украину, песков, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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