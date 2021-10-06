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Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья

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Глава РФ оценил негативные факторы, из-за которых газовая система ЕС пострадала.

Российский президент Владимир Путин: глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья. Такую позицию глава государства обозначил во время правительственного совещания по вопросам развития энергетической отрасли в стране. Политик уточнил, что инвестиционные планы на мировом энергорынке носят долгосрочный характер.

Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно, цены идут вверх. Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. 

Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, в 2021 году глобальный энергетический рынок пострадал одновременно из-за нескольких неблагоприятных факторов. Путин отметил в их числе быстрое посткризисное восстановление национальных экономик, которое увеличило спрос на энергию.

Путин оценил масштабы транзита газа через Украину.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, газ, шараханье, энергетика
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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