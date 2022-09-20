Путин: гегемония в мировых делах не может быть вечной

Глава РФ рассказал о работе дипломатов в условиях формирования нового миропорядка.

Гегемония отдельных стран в мире не может продолжаться вечно. Соответствующее заявление в ходе торжественного вручения верительных грамот иностранных послов в Кремле сделал российский президент Владимир Путин. Политик выступил в Кремле перед дипломатами. Он уточнил, что объективное развитие в сфере многополярности сталкивается с сопротивлением сторонников однополярного мира. В РФ полагают, что продолжаться вечно эта гегемония Запада на глобальной арене не может, так как "это невозможно".

Тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Владимир Путин, президент РФ

Глава России рассказал иностранным послам о том, что их работа проводится в условиях, при которых в мире ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений. В Москве полагает, что сейчас в активную фазу вступает формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы миропорядка.

Путин: Россия будет поддерживать суверенитет Ливии.

Фото и видео: Kremlin.ru