Путин: Россия будет поддерживать суверенитет Ливии

Глава РФ рассказал о контактах с руководством Ливии.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва будет поддерживать независимость Ливии. По словам главы государства, в РФ заинтересованы в том, чтобы в регионе фиксировалось справедливое и устойчивое урегулирование внутреннего конфликта. Соответствующей информацией политик поделился в ходе торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранных послов. Мероприятия проводятся в Кремле.

Россия будет и далее поддерживать территориальную целостность Ливии, помогать дружественному ливийскому народу отстаивать свое право на достойную жизнь, мир и безопасность. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения.

Фото и видео: Kremlin.ru