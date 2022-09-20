Путин: Россия будет поддерживать суверенитет Ливии

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва будет поддерживать независимость Ливии. По словам главы государства, в РФ заинтересованы в том, чтобы в регионе фиксировалось справедливое и устойчивое урегулирование внутреннего конфликта. Соответствующей информацией политик поделился в ходе торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранных послов. Мероприятия проводятся в Кремле.
Россия будет и далее поддерживать территориальную целостность Ливии, помогать дружественному ливийскому народу отстаивать свое право на достойную жизнь, мир и безопасность.
Владимир Путин, президент РФ
Путин назвал циничным отсутствие ответа ЕС на предложение РФ бесплатно передать удобрения.
Фото и видео: Kremlin.ru
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