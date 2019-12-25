Путин: Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией

Глава РФ рассказал о том, что большинство граждан Украины начинают понимать, что являются расходным материалом для Запада.

Российский президент Владимир Путин считает, что Украину извне или внешними силами подтолкнули к прямому столкновению с Москвой. Соответствующим мнением глава государства поделился в рамках выступления на Совете Законодателей в Петербурге. По словам политика, соседнее государство годами пытались превратить в "анти-Россию".

А затем довели до прямого столкновения…Такие планы, включая военную атаку на Крым и Донбасс, были прописаны, к сожалению, в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня. Владимир Путин, президент РФ

По словам российского лидера, большая часть украинского народа осознает тот факт, что Украину сделали в борьбе с Россией всего лишь расходным материалом.

Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит.

Фото и видео: Kremlin.ru