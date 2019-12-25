Путин: нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит

Глава РФ предостерег парламентариев.

Российский президент Владимир Путин считает, что нельзя давать публичных обещаний, после которых ничего не происходит. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего выступления перед Советом законодателей. Он предостерег отечественных парламентариев от противоположной позиции или отсутствия действий.

В основе вашей работы публичный, конструктивный диалог. Такой открытый, конкретный обмен мнениями безусловно повышает ответственность совета перед людьми, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что в стране не должно быть такого, что "мы с вами" публично что-то сказали, но дальше слов эти инициативы повисли бы, хотя люди и ждали от властей реакции. Он призвал парламентариев не допускать такого развития событий.

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Фото и видео: kremlin.ru