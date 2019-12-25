Путин предупредил о молниеносных последствиях вмешательства в спецоперацию на Украине

Глава РФ рассказал о том, что все цели будут достигнуты.

Российский президент Владимир Путин предупредил о молниеносных последствиях вмешательства с чьей-либо стороны в специальную военную операцию на Украине. Он оценил перед Советом законодателей РФ необходимость ответа на встречные удары. Политик обратил внимание парламентариев на тот факт, что о подобном сценарии уже говорил в самом начале проведения спецоперации, а теперь просто возвращается к своим словам.

Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответы … будут быстрыми. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, сейчас у государства есть все необходимые инструменты для возможного ответа, которыми не обладают оппоненты. Он добавил, что "похвастаться не может никто", а Россия ими хвастаться не будет. Однако РФ будет готова их использовать в случае такой потребности. Владимир Путин в очередной раз заметил, что страна добьется всех поставленных перед собой целей на Украине. Он полагает, что защитники страны и ополченцы Донбасса героически выполняют свой долг.

В Кремле не обсуждают вопрос отмены или переноса прямых выборов губернаторов.

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