Путин: Россия всегда будет отвечать на любой вызов

По словам главы государства, противники России эскалируют ситуацию.

Россия всегда будет отвечать на любой вызов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы государства, противники России эскалируют ситуацию. Он подчеркнул, что когда противники осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, то поймут, что пора искать компромиссы.

Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. Владимир Путин. президент РФ

Ранее Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН