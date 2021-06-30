Путин: РФ проводит матчи Евро-2020 в пандемию, так как вынуждена исполнять обязательства

Глава РФ объяснил, почему в Петербурге в пандемию проходит чемпионат Европы по футболу.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что страна проводит матчи Евро-2020 в эпидемию коронавируса из-за того, что вынуждена исполнять взятые на себя международные обязательства. Об этом политик рассказал журналистам во время прямой линии с главой РФ. У гостя мероприятия спросили о том, почему в Петербурге в эпидемиологически тяжелое время проводятся крупные спортивные соревнования с большим количеством зрителей.

Здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство, по организации этих крупных спортивных мероприятий. Владимир Путин, президент РФ

Путин привился "Спутником V".

Фото: Прямая линия