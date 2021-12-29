Путин: РФ отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности

Глава РФ оценил ответ, который Запад предоставил РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности. Об этом глава государства рассказал журналистам во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политик подчеркнул, что ни Вашингтон, ни военный альянс не стали реагировать на ключевые озабоченности и предложения со стороны РФ.

В ходе переговоров мы продолжили обмен мнениями по поводу адресованных Соединенным Штатам и НАТО российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил прессе о том, что инициативы содержат три основных пункта. В них идет речь о недопущения распространения НАТО на Восток, отказе от размещения Североатлантическим альянсом ударных систем и вооружений на российских границах, а также о возврате военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе по состоянию на 1997 год. Последний пункт считался главным в документе "Россия - НАТО". Путин заметил, что Запад сослался в своих ответах на то, что каждая страна имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности, а также вступать в любые военные союзы. При этом РФ уверена в том, что у самого альянса нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает.

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