Путин: Гутерриша ввели в заблуждение о якобы неработающих гумкоридорах РФ

Глава РФ рассказал о статистике вышедших граждан по гумкоридорам России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ввели в заблуждение о якобы неработающих гуманитарных коридорах РФ на территории Украины и конкретно Мариуполя. Политик заметил, что безопасные выходы в регионе действуют, по ним смогли пройти уже порядка 130-140 тысяч человек. Соответствующей статистикой с иностранным гостем глава государства поделился в рамках рабочего визита генсека в Москву.

И они могут ехать куда угодно: кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину. Куда угодно! Мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер указал генсеку ООН на тот факт, что эвакуироваться с территории "Азовстали" могут гражданские лица, если такие люди действительно остались на металлургическом предприятии Мариуполя.

Путин: представители ООН могут ознакомиться с условиями содержания украинских пленных.

Фото и видео: Kremlin.ru