Путешествие из Петербурга в республику Марий Эл теперь осуществляется без пересадок

Пассажиры смогут совершать поездки из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга через день.

В понедельник, 10 января, в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщили, что в конце 2021 года было запущено новое направление в железнодорожном сообщении города.

Между Петербургом и Йошкар-Олой появилось прямое сообщение с 28 декабря. Состав сформировали из одного купейного и двух плацкартных вагонов. В обратном направлении в Йошкар-Олу вагоны курсируют в составе поезда № 337/338 сообщением Санкт-Петербург – Самара.

Предполагается, что запуск нового маршрута позволит изучить спрос на данном направлении и проработать новые варианты организации прямого железнодорожного сообщения, в том числе по ускорению поезда в пути следования.

Поездки из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга осуществляются через день. Поезда будут делать остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске, Бологое и других городах.

Фото: Piter.tv