Пушков оценил заявление Украины о "мифе" со Знаменем Победы

Сенатор прокомментировал публикацию МИДа страны в своем Twitter-аккаунте.

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на позицию МИД Украины, посвященную Дню Победы.

Накануне в своем Facebook-аккаунте дипломаты обвинили СССР в "искажении фактов". На Украине считают, что советские власти якобы намеренно предали забвению имена красноармейцев-украинцев, которые вознесли Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года – в том числе украинца Степана Орешко, который водрузил знамя одним из первых.

Пушков в своем Twitter-аккаунте указал на впечатление о том, что в контексте данного высказывания "в мозгах украинской "элиты" – невероятная мешанина" из разных комплексов, К их числу сенатор отнес "бандеровщину, русофобию, заискивание перед Западом, комплекс неполноценности и болезненное желание быть первыми".

Пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени над Рейхстагом – отметил сенатор.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом.

Видео: скрин Twitter/Алексей Пушков