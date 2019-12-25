Он подчеркнул, что Запад хочет, чтобы в России сменилось политическое руководство.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил невозможность сближения Запада и России. Заявление он сделал в эфире радио "Говорит Москва".

Сенатор отметил, что РФ готова была бы пойти на сближение с Западом, так как с ценностной точки зрения он ближе, чем Восток. Однако сами западные страны на это не готовы, о чём говорят поступающие от них сигналы. Пушков отметил, что они требуют от России отдачи Крыма Украине, прекращения оказании помощи Донбассу и вывода войск из Сирии.

Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнёт, возможно, с нами сближаться. Алексей Пушков, сенатор

Он подчеркнул, что Запад хочет, чтобы в России сменилось политическое руководство.

Ранее Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний.