Глава профильного комитета СФ объяснил, зачем Минпромторг США ввел новые санкции против российских компаний.

Константин Косачев прокомментировал новые санкции США против российских компаний. В комментарии журналистам "РИА Новостей" глава международного комитета СФ парламентарий рассказал, что Вашингтон косвенно признает "опасность" для страны, исходящую от конкурентоспособных российских технологий. Он уверен, что технологии Москвы запад считает передовыми, прорывными и дееспособными.

К сожалению, это надолго. И дело здесь не в конкуренции американских политиков друг с другом (а и она хромает по всё множащимся параметрам), а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками Константин Косачев, российский сенатор

Напомним, что 21 декабря Минторг США в понедельник опубликовал новый санкционный список из 103 компаний из России и Китая. Все организации связаны с вооруженными силами. Против них будут действовать ограничения на экспорт. Косачев отметил, что наложение санкций против Минобороны СВР и других правительственных структур - "было бы очень смешно, если бы не было так грустно".

Косачев назвал политическим беспределом задержание русскоязычных журналистов в Латвии.

Фото: Piter.tv