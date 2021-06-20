Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР бойцы отражают атаки противника

Представители Вооруженных сил России отражают атаки Вооруженных сил Украины на всей линии соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в собственном видеообращении, размещенном в Telegram-канале, сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что бойцы продвигаются вперед по тем участкам, на которых это возможно.
По всей линии соприкосновения в направлении ДНР бойцы ВС РФ на своих местах отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин: боевики ВСУ, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании.
Фото и видео: Telegram / Денис Пушилин
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