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Пушилин заявил, что по всей линии соприкосновения в ДНР бойцы отражают атаки противника

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Представители Вооруженных сил России отражают атаки Вооруженных сил Украины на всей линии соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в собственном видеообращении, размещенном в Telegram-канале, сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что бойцы продвигаются вперед по тем участкам, на которых это возможно.

По всей линии соприкосновения в направлении ДНР бойцы ВС РФ на своих местах отражают атаки противника и продолжают продвигаться вперед, где это возможно.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: боевики ВСУ, брошенные в атаку в июне, обучались в Британии, Дании и Испании.

Фото и видео: Telegram / Денис Пушилин

Теги: всу, денис пушилин, днр, контрнаступление, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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