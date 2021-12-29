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Пушилин: у линии соприкосновения на Донбассе зафиксировано до 150 тысяч военных ВСУ

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В ДНР уверены, что Киев намерен решить вопрос Донбасса силовым путем.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о присутствии около 150 тысяч украинских военнослужащих на линии соприкосновения. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, республика сделает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе, однако действия Киева, считает Пушилин, говорят о его готовности к военным действиям.

Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению. Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава ВСУ.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства. 

Видео: Youtube / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, линия соприкосновения
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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