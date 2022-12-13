  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:39
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении

0 0

Российские Вооруженные силы взяли под контроль несколько укрепленных районов противника на авдеевском направлении в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики. Чиновник пояснил журналистам, что на позициях уже в "шаговой доступности" бойцы видят местный коксохимический завод.

Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин назвал ситуацию на марьинском направлении сложной из-за переброски резервов ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: авдеевка, всу, денис пушилин, днр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии