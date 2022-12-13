Пушилин сообщил о взятии нескольких укреплений ВСУ на авдеевском направлении

Российские Вооруженные силы взяли под контроль несколько укрепленных районов противника на авдеевском направлении в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики. Чиновник пояснил журналистам, что на позициях уже в "шаговой доступности" бойцы видят местный коксохимический завод.

Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причем это и с другой стороны Авдеевки тоже. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин назвал ситуацию на марьинском направлении сложной из-за переброски резервов ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live