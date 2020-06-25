Пушилин рассказал о ночной попытке ВСУ атаковать Красный Лиман

Глава ДНР рассказал о о том, что диверсанты не могли проникнуть на территорию населенного пункта.

Украинские Вооруженные силы в ночь на вторник устроили артиллерийскую атаку на Красный Лиман, расположенный в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление глава региона сделал в эфире интернет-шоу "Соловьев LIVE". Гость эфира в интервью журналисту Владимиру Соловьеву уточнил, что попытки противников были отбиты союзными силами Донбасса. Диверсионные группы не смогли зайти на территорию.

Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман - их попытки были нивелированы союзными силами. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: на Святогорском направлении заметили польских наемников.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев LIVE