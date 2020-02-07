Глава ДНР рассказал о неудачах ВСУ по контрнаступлению.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин: попытка контрнаступления ВСУ в районе Щурово под Красным Лиманом отражена. Соответствующее заявление чиновник сделал во время очередного обращения к населению ДНР, сделанного через его Telegram-канал. эксперт пояснил, что на протяжении дня противник три раза пытался создать переправу через реку Северный Донец. Однако союзные силы Донбасса не допустили этого.

Та группа противника, которая находится непосредственно в Святогорске, ограничена как в количественном составе, так и по боеприпасам. В Щурово ВСУ попытались пойти в контрнаступление, атака была успешно отбита. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин отметил, что в Красном Лимане ситуация, "можно сказать", стабилизирована. Однако противник предпринимает попытки выйти на территорию малыми группами.

Пушилин наградил медалью сотрудницу кафе, которая спасла людей при обстреле.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.